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Полиция в Ростовской области

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2024
В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова
8 ноября, 12:02
Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату
20 сентября, 10:49
Полиция проведёт беседу с участниками разборок в школе Ростовской области
20 сентября, 10:23
Полиция ищет водителя, который размахивал пистолетом в Таганроге
18 сентября, 11:41
Замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки
17 сентября, 15:40
Большое скопление силовиков заметили в Цимлянске. Что там происходит?
20 августа, 13:21
Вооруженные преступники ворвались в дом к женщине с детьми в Ростовской области
Грабители вынесли из частного дома в Ростовской области деньги и украшения, подробностями поделились в полиции региона.
10 июля, 09:17
Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области
27 июня, 16:18
Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске
Громкий скандал, связанный с конфликтом между учителем и учеником в батайской школе №4, исчерпан, заверил глава местной администрации Роман Волошин.
25 апреля, 13:55
Пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат изъяли у жителей Ростовской области
Из незаконного оборота в Ростовской области изъяли 379 единиц оружия в прошлом году, сообщил на заседании Заксобрания начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.
27 февраля, 08:57
2023
Участковый в Ростовской области из-за лени подделал подпись прокурора
28 июня 2023, 12:20
Начальника полиции Матвеева Кургана отправили в СИЗО до 18 августа
22 июня 2023, 20:07
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
В Ростовской области замначальника районного МВД за взятку содействовал в прекращении уголовного преследования нескольких лиц, сообщили в ФСБ.
21 июня 2023, 14:13
Начальник угрозыска в Ростовской области сливал данные базы МВД
Начальника уголовного розыска в Ростовской области подозревают в передаче данных из базы МВД постороннему лицу, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».
15 июня 2023, 06:16
На активиста из Ростовской области возбудили уголовное дело за ложный донос
4 июня 2023, 10:43
Браконьерами, пойманными в Ростовской области, оказались сотрудники местного МВД
В Ростовской области задержали браконьеров, ими оказались сотрудники районного отдела МВД, пишут Telegram-каналы.
28 мая 2023, 13:17
В деле об увольнении убитого участкового в Ростовской области появился новый фигурант
В Ростовской области новый фигурант появился в деле о незаконном увольнении задним числом убитого полицейского, пишут Telegram-каналы.
21 мая 2023, 11:32
Ростовские полицейские уволили убитого коллегу задним числом ради новогодних премий
21 мая 2023, 11:13
В Ростовской области за взяточничество будут судить бывшего инспектора ДПС
В Ростовской области предстанет перед судом бывший инспектор ГИБДД, который получил взятку от водителя на М-4 «Дон», подробностями поделилась пресс-служба СУ СК РФ региона.
18 мая 2023, 16:14
Экс-полицейский пытается отсудить у МВД выплату по инвалидности в Ростовской области
В Ростовской области бывший полицейский судится с МВД из-за заниженной выплаты по инвалидности, пишут СМИ.
12 апреля 2023, 13:10

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