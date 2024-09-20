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Posted 20 сентября, 10:23

Published 20 сентября, 10:23

Modified 20 сентября, 10:25

Updated 20 сентября, 10:25

Полиция проведёт беседу с участниками разборок в школе Ростовской области

Полиция проведёт беседу с участниками разборок в школе Ростовской области

20 сентября 2024, 10:23
Фото: t.me/obshina_ru
Полиция проведёт беседу с участниками разборок в школе Ростовской области
Правоохранительные органы вмешались в конфликт в школе Тацинского района, сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

В Сети появилась информация о происшествии в тацинской школе. ТАСС пишет, что туда с угрозами ворвались цыгане. Этому предшествовал конфликт среди школьников. Участником разборок учащихся якобы стал ребёнок из цыганской семьи. Он, дескать, вернулся в школу со своими родственниками, которые угрожали школьникам.

В полиции региона заявили, что прибыли на место ЧП. В результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской.

Видео: t.me/obshina_ru. В Сети появилась информация о происшествии в тацинской школе.

По факту происшествия организована проверка. Также подразделение по делам несовершеннолетних совместно с чиновниками администрации района проведёт «профилактическую работу» со школьниками и их родителями. В ТАСС уточнили, что речь идёт о профилактической беседе.

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