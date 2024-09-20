Полиция проведёт беседу с участниками разборок в школе Ростовской области

Posted 20 сентября, 10:23
Published 20 сентября, 10:23
Modified 20 сентября, 10:25
Updated 20 сентября, 10:25
В Сети появилась информация о происшествии в тацинской школе. ТАСС пишет, что туда с угрозами ворвались цыгане. Этому предшествовал конфликт среди школьников. Участником разборок учащихся якобы стал ребёнок из цыганской семьи. Он, дескать, вернулся в школу со своими родственниками, которые угрожали школьникам.
В полиции региона заявили, что прибыли на место ЧП. В результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской.
По факту происшествия организована проверка. Также подразделение по делам несовершеннолетних совместно с чиновниками администрации района проведёт «профилактическую работу» со школьниками и их родителями. В ТАСС уточнили, что речь идёт о профилактической беседе.