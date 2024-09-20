Полиция проведёт беседу с участниками разборок в школе Ростовской области

В Сети появилась информация о происшествии в тацинской школе. ТАСС пишет, что туда с угрозами ворвались цыгане. Этому предшествовал конфликт среди школьников. Участником разборок учащихся якобы стал ребёнок из цыганской семьи. Он, дескать, вернулся в школу со своими родственниками, которые угрожали школьникам.