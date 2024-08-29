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Экстренная эвакуация

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Август
Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове
29 августа, 10:27
Июль
В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?
В Ростове-на-Дону эвакуировали бизнес-центр «Риверсайд-Дон». У здания находится минимум шесть пожарных машин, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».
25 июля, 11:42
Февраль
В Ростове-на-Дону спасатели прибыли к оцепленной школе №54, где мог упасть дрон
В Ростове-на-Дону в среду, 28 февраля, на улицу в экстренном порядке вывели всех детей и сотрудников из школы №54, сообщает Donday.
28 февраля, 11:47
Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону
12 февраля, 10:06

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