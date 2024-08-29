Экстренная эвакуация

В Ростове-на-Дону спасатели прибыли к оцепленной школе №54, где мог упасть дрон

В Ростове-на-Дону в среду, 28 февраля, на улицу в экстренном порядке вывели всех детей и сотрудников из школы №54, сообщает Donday.