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Сентябрь
Ростовский митрополит Меркурий призвал священников не искать жен в интернете
18 сентября, 14:07
Август
«Заселилась с баулами в мою квартиру и пропала»: как житель Ростова знакомился в Сети
22 августа, 09:28
Июль
Как понять, что ваш партнер вам не подходит
9 июля, 07:59
Июнь
«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения
Семьеведение — это не отдельная дисциплина. Этот предмет в школах Ростова будут изучать в рамках внеурочных занятий, без выставления оценок, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.
18 июня, 11:49
Май
Ростовчанам рассказали, возможны ли отношения при большой разнице в возрасте
Многие пары, где один из партнеров значительно старше другого, распадаются. Почему это происходит, сообщило издание Newia.
16 мая, 14:18

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