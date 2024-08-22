«Заселилась с баулами в мою квартиру и пропала»: как житель Ростова знакомился в Сети

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Макс Чуев
Нельзя сказать, что я завсегдатай дейтинговых приложений, но кое-какой опыт интернет-знакомств у меня имеется. До ухода Tinder из российского интернет-сегмента я иногда проводил там время, переписываясь с кем-то или листая анкеты незнакомых дам. Но сейчас это приложение недоступно, поэтому при выборе приложения для знакомств я ориентировался исключительно на рейтинг, отзывы пользователей и количество скачиваний. Мой выбор остановился на нескольких из них и первым стало приложение «Мята» с рейтингом 4,5 и более 5 млн скачиваний.
Регистрация на «Мяте» заняла считанные секунды, после чего мне стали доступны анкеты пользователей. С первых минут после регистрации я получил несколько лайков под фото и других знаков внимания, однако сама переписка не сложилась, так как, скорее всего, это были боты, которые создавали видимость живого общения. Этому приложению я посвятил несколько дней, но, так и не вступив с кем-то реальным в активную переписку, решил сменить инструмент для онлайн-занкомств.
Следующим дейтинговым приложением стало Beboo с рейтингом 4,2. Здесь было поинтереснее. В первые минуты удалось познакомиться с несколькими симпатичными женщинами в возрасте около 40 лет. И, если верить их словам, все они пребывали в разводе и имели достаточно взрослых и самостоятельных детей. Но после того, как общение переходило в мессенджеры, оказывалось, что выглядели они совсем не так, как на фото в анкете.
Я не преследовал поиска отношений без обязательств, поэтому старался не форсировать события. Для начала мне вообще хотелось понять, что вообще это были за девушки. За неделю переписки голосовыми и видео-сообщениями оказалось, что она из них предприниматель вдова, у которой есть сын и дочь, которые учатся в вузах. Когда она рассказывала про своего второго мужа, особенно о том, как он болел и умирал, мне стало не по себе. И я решил не писать ей. После двух дней моего молчания чат оказался удален, а мой аккаунт с ее стороны заблокирован.
Еще одна новая знакомая рассказала, что работает медсестрой и живет в соседнем городе. Она много говорила про эзотерику, энергию и космос, о своих увлечениях нумерологией, натальными картами и гороскопами. Но когда я имел неосторожность сказать о своей эмпирике, также оказался заболоченным с прощальным сообщением: «Я не собираюсь быть помойкой для негатива».
Не получив желаемого, Beboo я также удалил, а на его месте в моем смартфоне появилась знакомая всем и, как мне казалось, беспроигрышная «Мамба» с рейтингом в 4,7. Именно это приложение и продемонстрировало мне все «прелести» знакомства в Сети.
Регистрация была быстрой. Я отметил пол, обозначил цели знакомств, загрузил пару фотографий и сразу же получил массу знаков внимания от девушек 28-35 лет. Причем все эти сообщения были очень похожи друг на друга: «Привет, если ты за живое общение, заходи поболтаем». Далее прилагалась ссылка на Telegram.
Я начал чат сразу с четырьмя женщинами и поражался, насколько одинаково построен диалог. Все четыре дамы оказались сотрудницами различных банков, любительницами сериалов и неспешных прогулок. И каждая предлагала встретиться сегодня или завтра.
Места для встреч были различны, одна захотела, чтобы я сводил ее в дорогой ресторан, вторая предложила провести время в частном кинотеатре, где всего два места в зале, третья настаивала на походе в какой-то особый театр. Я не встретился ни с одной из них.
Одинокому мужчине, безусловно, приятно такое обилие женского внимания, которое он может получить в первые минуты после регистрации в дейтинговом приложении. Однако, если даже это и настоящие люди, их цель, как правило, сходить за ваш счет в какое-то дорогостоящее заведение, сделать заказ на большую сумму, а потом по-тихому слиться, оставив вас наедине с распечатанным чеком на несколько десятков тысяч. Откуда я это знаю? На Tinder попадались такие персонажи ранее. Поэтому каждой из них я предложил прийти в место, где у меня проходит творческий вечер — музыка, поэзия и театр.
Но после такого сообщения, каждая из них меня заблокировала. Четвертая барышня меня отправила в бан сразу, как только узнала, что я журналист.
Потребители — подумал я, и продолжил свой поиск. Через несколько дней общения на «Мамбе» список моих контактов увеличился в разы. Я решил встретиться с одной худощавой дамой средних лет, которая в переписке сказала, что она в разводе и у нее дети, которые живут отдельно. В день свидания она сама подъехала к моему дому на дорогой иномарке и предложила прогуляться, просто поболтать.
— Так ты журналист. Очень интересно. У меня есть дело к тебе, собственно поэтому я и приехала, — сказала она.
В итоге выяснилось, что ей нужно было посодействовать в суде, из-за взятой в долг огромной суммы денег на развитие бизнеса, которые нечем было возвращать. Она рассказала, что из-за финансовых проблем ее семья распалась, а теперь остались только судебные разбирательства. В награду мне пообещали что-нибудь, но не понятно, что именно. Я отказался. На этом знакомство завершилось.
Также я вел переписку я переписывался и женщиной 46 лет из Луганска, и надо сказать, испытывал к ней искреннюю симпатию и сочувствие. Примерно через четыре дня переписки у меня зазвонил телефон.
— Я тут стою совсем одна, в гостинице мест нет. Ты можешь меня забрать? — спросила она.
Я быстро подъехал к указанному месту, и мы познакомились в реале. Она была с несколькими большими сумками, но я как-то не придал этому значение.
Мы заехали в кафе, а после я поинтересовался, где она может остановиться. И, так как ответа не последовало, предложил ей расположиться у меня, ведь, по ее словам, она приехала в Ростов всего на пару дней.
Оказавшись в моей однушке, она вела себя как хозяйка. Не в плане — схватила веник и стала наводить порядок, а раскрыла свои сумки и буквально за пять минут разложила все свои вещи по моим шкафам. После сказала, что ей нужно встретиться с подругой, и исчезла на несколько дней. Все это время она не отвечала на звонки.
Просто представьте мои ощущения. Малознакомая женщина разложила свои вещи в моей квартире и исчезла. Куда девать все это? Где она? Что делать? Я сложил ее вещи обратно в сумки. Когда через несколько дней мне удалось дозвониться до новой знакомой, оказалось, что мадам находится в одной их частных гостиниц. Я загрузил все ее баулы в свой автомобиль и оставил их перед гостиницей, сообщив ей, где она может забрать свои вещи.
Все эти знакомства закончились, так толком и не начавшись. Но я заметил, что стал зависим от сообщений и лайков, забросил тренировки и все время проводил в этих приложениях для знакомств. У меня появился необъяснимый нервоз, а просмотр анкет стал отнимать все больше и больше моего времени. Можно сказать, что скроллинг превратился в двух-трехчасовой ритуал. Тогда я принял решение удалить все сервисы для знакомств со своего смартфона.
Поэтому куда лучше знакомиться в реале, а если уж если и иметь зависимость, то не от чужих фото и лайков, а от занятий спортом или помощи людям.