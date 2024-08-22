«Заселилась с баулами в мою квартиру и пропала»: как житель Ростова знакомился в Сети

Я не преследовал поиска отношений без обязательств, поэтому старался не форсировать события. Для начала мне вообще хотелось понять, что вообще это были за девушки. За неделю переписки голосовыми и видео-сообщениями оказалось, что она из них предприниматель вдова, у которой есть сын и дочь, которые учатся в вузах. Когда она рассказывала про своего второго мужа, особенно о том, как он болел и умирал, мне стало не по себе. И я решил не писать ей. После двух дней моего молчания чат оказался удален, а мой аккаунт с ее стороны заблокирован.