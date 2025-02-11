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Отсутствие воды

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2024
Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге
Новый глава администрации Таганрога Светлана Камублова заявила в своем telegram-канале о массовом закрытии школ и детских садов из-за отключения холодной воды.
9 октября 2024, 07:13
Бастрыкин отреагировал на отсутствие воды в части Ростовской области с июня
8 июля 2024, 11:22
2023
«Сроков нет»: почти сутки жители частных домов в Аксае сидят без света и воды
13 декабря 2023, 08:23
Горячую воду в части Ростова-на-Дону включат не ранее 27 июня
Часть домов в Ростове-на-Дону получит горячую воду не ранее 27 июня, сообщают «Ростовские тепловые сети».
26 июня 2023, 05:49
В Ростове жители Западного и в центре могут остаться без горячей воды почти на месяц
В Ростове-на-Дону с понедельника, 15 мая, проводится второй этап гидравлических испытаний теплосетей, сообщили в городской администрации.
16 мая 2023, 07:15

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