Пешеходная зона

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Апрель
В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
3 апреля, 08:37
Февраль
Вандалы устроили погром у здания правительства Ростовской области
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой неизвестные выломали фонари, сообщает газета «Молот».
14 февраля, 06:38
Декабрь 2023
В Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец на М-4
В Ростовской области на М-4 «Дон» возобновили движение по мосту через Северский Донец, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
28 декабря 2023, 17:45
Октябрь 2023
Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату
В Ростове-на-Дону во вторник, 24 октября, возле жилкомплекса «Брусника» обнаружили гранату, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
24 октября 2023, 12:31
Август 2023
В Новочеркасске водитель, устроивший аварию с пострадавшими, избежал наказания
7 августа 2023, 05:09

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