Промышленный вылов шемаи в Ростовской области может начаться в 2025 году

В Ростовской области могут начать промысел шемаи уже в следующем году. Рыбу выводят из Красной книги, сообщает РБК ТВ Юг с отсылкой на регионального минсельхоза Константина Рачаловского.