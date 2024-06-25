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Июнь
Промышленный вылов шемаи в Ростовской области может начаться в 2025 году
В Ростовской области могут начать промысел шемаи уже в следующем году. Рыбу выводят из Красной книги, сообщает РБК ТВ Юг с отсылкой на регионального минсельхоза Константина Рачаловского.
25 июня, 08:39
Январь
Власти рассказали о планах массовой застройки Ростовской области домами
В Ростовской области в ближайшие три года планируется возвести девять миллионов квадратных метров жилья, сообщили в облправительстве.
26 января, 09:26
Ноябрь 2023
Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале
10 ноября 2023, 10:42
Август 2023
Власти собрались к 2035 году сделать Ростов-на-Дону зеленым городом
4 августа 2023, 08:11
Июль 2023
Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах
В Ростове-на-Дону разрабатывают программу, в рамках которой студенты смогут обучаться на Сейшелах, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
28 июля 2023, 09:25

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