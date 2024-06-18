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Июнь
Пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой
Воспитанница Волгодонской детской школы олимпийского резерва № 2 Юлия Ефремова может не попасть на Олимпиаду в Париже, сообщает «Матч ТВ».
18 июня, 09:33
Сильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливе
2 июня, 16:38
Август 2023
Ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине
28 августа 2023, 05:55
Жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон
Горы мусора на пляже и в воде на левом берегу Дона возмутили отдыхающих ростовчан, об этом они написали в соцсетях.
13 августа 2023, 05:57
Июль 2023
Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана
В Ростове-на-Дону утонул мужчина, который спрыгнул с катамарана, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
24 июля 2023, 04:43

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