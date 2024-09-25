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Подрыв

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«Это покушение»: неизвестный взорвал фейерверк во дворе депутата Каменска-Шахтинского
25 сентября, 19:10
Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердикт
22 сентября, 18:55
В День города в Ростове планировались два теракта
16 сентября, 13:06
2023
Мост подорвали рядом с автомобилем ростовского депутата Бородаем
Взрыв произошел рядом с автомобилем, в котором находился депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай, сообщает в Telegram Союза Добровольцев Донбасса.
12 октября 2023, 13:21
Стало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Два человека погибли и один пострадал из-за падения пролета Крымского моста, это подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
17 июля 2023, 04:33

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