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Поврежденный асфальт

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2024
Трактор полностью провалился в гигантскую яму во дворе ЖК в Ростове-на-Дону
11 декабря, 18:03
«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове
5 сентября, 11:35
В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня
9 июня, 19:19
Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова
Задние колеса грузовой машины застряли в огромной яме в центре Ростова, сообщают в местном паблике в соцсети.
31 марта, 07:28
2023
«Что-то равнуло под землей»: ростовчане удивило разрушение дороги
В Ростове-на-Дону частично разрушился асфальт из-за подземного толчка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
18 мая 2023, 09:17
В Ростове-на-Дону асфальт уплыл вместе с дождевой водой днем 28 апреля
В Ростове-на-Дону потоки воды после начавшегося дождя повредили дорожное покрытие, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
29 апреля 2023, 06:35

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