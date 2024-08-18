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Пожар от беспилотника

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2024
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Жители Ростовской области рассказали, как они пережили очередную ночную атаку на регион, об этом они поделились в соцсетях.
18 августа 2024, 06:30
Появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область
Для тушения пожара на промзоне в Пролетарске был задействован спецпоезд, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
18 августа 2024, 05:42
Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области
13 июля 2024, 04:34
Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля
13 июля 2024, 04:02
2023
Жители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике 3 июня
Telegram-канал «Новости Таганрога» заявил о якобы падении на территории города беспилотника, но официального подтверждения этой информации не было.
5 июня 2023, 11:55

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