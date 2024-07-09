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Новости о пожаре в Батайске

Пожар в Батайске

Фото: 1MI. Новости о пожаре в Батайске
Свежие новости о пожарах, взрывах и возгорании в Батайске и Ростовской области: первые кадры с места событий, фото и видео очевидцев, комментарии участников, мнение экспертов и специалистов МЧС.
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2024
Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме
Пожар в доме на Ворошилова, 11 в Батайске полностью ликвидирован, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.
9 июля, 18:04
Спасатели в Батайске откачали котенка, которого вынесли из горящего дома
9 июля, 14:29
Власти пообещали помочь жильцам полыхающего многоквартирного дома в Батайске
9 июля, 13:33
2023
Появилось видео крупного пожара на складе шин в Батайске
В Интернете разместили видео последствий возгорания на складе в Батайске днем в пятницу 7 апреля, ролик опубликовал Telegram-канал Don_Mash.
7 апреля 2023, 14:09
Склад шин загорелся на площади 200 кв м в Батайске днем 7 апреля
В Батайске произошло крупное возгорание на складе, где хранят шины, сообщили в УМЧС по региону.
7 апреля 2023, 13:47

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