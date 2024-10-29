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Пожар в доме

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«И эхо после него»: жители Ростова сообщили о звуках взрыва и сирены
29 октября 2024, 15:25
Мужчина пострадал при пожаре двух домов на Лендворце в Ростове
В двух частных домах в Ростове в ночь на 6 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
6 мая 2024, 05:30
Появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова
16 апреля 2024, 16:22
2023
Двое детей и трое взрослых пострадали на пожаре в Ростове
В Ростове в результате пожара различные ожоги получили пять человек — трое взрослых и два ребёнка, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
31 декабря 2023, 05:33
Люди выпрыгивали из окон во время пожара в доме в Ростове-на-Дону
Жильцам дома в Ростове-на-Дону пришлось выпрыгивать из окон во время пожара, сообщили в региональном УМЧС.
24 мая 2023, 08:17

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