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Пожертвования

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8 сентября
Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей
8 сентября, 16:53
6 сентября
В Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований бойцам СВО
В Ростовской области задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже ящика с деньгами для бойцов СВО, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
6 сентября, 10:13
Бастрыкин поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту кражи пожертвований для бойцов СВО в Ростовской области.
6 сентября, 08:22
Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО
Полиция разыскивает мужчин, укравших в Ростовской области ящик с деньгами, собранных для бойцов СВО, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
6 сентября, 04:54
5 сентября
Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
5 сентября, 18:15

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