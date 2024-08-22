Праздник на улице

Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов

Донскую столицу во всю готовят к празднованию Дня России. Для оформления используют более 35 панно и 65 видеоэкранов, сообщил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.