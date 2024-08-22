Праздник на улице

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«А деньги бойцам»: жители Ростова массово поддержали отмену мероприятий в День города
22 августа, 11:36
В Ростове в День города отменили все массовые мероприятия на открытом воздухе
22 августа, 10:44
Траты на День города в Ростове-на-Дону выросли на 11 млн
28 июля, 17:28
Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов
Донскую столицу во всю готовят к празднованию Дня России. Для оформления используют более 35 панно и 65 видеоэкранов, сообщил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
7 июня, 14:12
2023
Ростовчане устроили танцы после открытия движения в центре города 24 июня
Жители Ростова-на-Дону устроили танцы в центре города после открытия движения, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
25 июня 2023, 03:09

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