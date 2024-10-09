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Призывная комиссия

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2024
Юрист Габович объяснил, как в Ростове обжаловать решение призывной комиссии
9 октября, 07:50
«База есть»: военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки
1 октября, 08:46
2023
Из призывной комиссии Ростовской области исключили генерала Фоменко
В Ростовской области из составов призывной комиссии исключили генерал-лейтенанта Григория Фоменко и еще четырех дончан, сведения об этом появились в распоряжении донского губернатора.
12 октября 2023, 16:41
Стало известно, как пройдет осенний призыв в Ростовской области
3 октября 2023, 07:15
Мобилизованного многодетного бойца СВО из Сальска с апреля не могут вернуть домой
Мобилизованного из Сальска Ростовской области, у которого родился третий ребенок, не получается вернуть домой из зоны СВО, пишет Telegram-канал Baza.
25 июля 2023, 14:52

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