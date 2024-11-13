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Проверка прокуратуры

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Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения
13 ноября, 17:40
Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове
Прокуратура начала проверку информации о дефиле школьниц в купальниках на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, пишет РИА «Новости».
1 июля, 15:18
2023
На сгоревшем складе в Ростове могли не соблюдать требования безопасности
В Ростове-на-Дону началась проверка после пожара на территории складов, сообщили в региональной прокуратуре.
18 октября 2023, 12:27
Прокуратура начала проверку из-за отсутствия горячей воды в домах в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону запустили проверку из-за отсутствия горячей воды в квартирах местных жителей, сообщили в региональной прокуратуре.
10 июня 2023, 10:03

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