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Пушилин

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Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре
В скором времени по трассе «Новороссия» запустят движение от Ростовской области в Новоазовск, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.
8 октября, 12:43
Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область
Из-за отдаления зоны боевых действий стало возможным восстановление железнодорожного сообщения между ДНР и Ростовской областью, заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин.
6 марта, 18:18
2023
Пушилин заявил, что Украина планировала атаковать Ростов после захвата Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ планировали выйти на Ростовскую область, сообщил он в эфире «Соловьев Live».
10 августа 2023, 07:27
Украина массировано обстреляла города в 75 километрах от Ростовской области
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Город находится в 75 километрах от Ростовской области.
18 мая 2023, 09:19
Власти ДНР хотят открыть два новых КПП на границе с Ростовской областью
Власти ДНР планируют открыть два новых и расширить один старый КПП на границе с Ростовской областью, заявил глава республики Денис Пушилин.
24 января 2023, 08:51
2022
«Выдержим и освободим»: Пушилин заявил, что у ВСУ не смогут удержать позиции в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал заявления о ситуации на фронте на севере ДНР, где союзным войскам пришлось оставить город Красный Лиман и ряд поселков.
4 октября 2022, 13:14
Признание ДНР и ЛНР Россией: последствия, права и обязанности РФ
19 февраля 2022, 15:44

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