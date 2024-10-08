Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре

В скором времени по трассе «Новороссия» запустят движение от Ростовской области в Новоазовск, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.