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Путевки

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Июнь
Стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России
В России для отправки ребенка в детский лагерь в 2024 году придется потратить внушительную сумму, сообщили «Новые известия».
4 июня, 08:50
Март
Какие есть детские летние лагеря в Ростовской области и сколько стоят путевки
В Ростовской области насчитывается несколько десятков детских летних лагерей. Как купить путевку в них и сколько за нее придется отдать, в материале RostovGazeta.
29 марта, 12:50
Январь
Донским туристам отказались вернуть деньги за путевку после падения в обрыв
В Карачаево-Черкесской Республике собираются возбудить уголовное дело из-за падения автомобиля с туристами из Ростовской области в обрыв, информация об этом появилась в информационном центре СК России.
12 января, 08:09
Июль 2023
Стало известно, как забыли 14 детей из Макеевки на вокзале в Ростове-на-Дону 15 июля
15 июля 2023, 06:42
Группу детей из Макеевки забыли на вокзале в Ростове-на-Дону в ночь на 15 июля
В Ростове-на-Дону на вокзале забыли 14 детей, которые направлялись в лагерь под Екатеринбургом, сообщают СМИ.
15 июля 2023, 06:16

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