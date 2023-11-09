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Расписание поездов в Ростове

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Ноябрь 2023
Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября
9 ноября 2023, 12:37
Октябрь 2023
В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября
21 октября 2023, 10:27
Июнь 2023
Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня
Через Ростовскую область РЖД запустит поезд из Самары в Анапу, говорится в сообщении компании.
22 июня 2023, 13:09
Май 2023
В донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов
В Ростовской области из-за ремонта железнодорожных путей изменили расписание пригородного поезда «Лихая — Ростов-на-Дону», об этом рассказали в Минтранспорта региона.
15 мая 2023, 13:53
Апрель 2023
Поезда из Ростова-на-Дону в Кисловодск отменят с 19 апреля
Поезда, которые курсируют из Ростова-на-Дону в Кисловодск, временно отменят из-за технических работ, сообщает СКЖД.
13 апреля 2023, 11:36

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