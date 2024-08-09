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Разрушенные здания

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В Ростовской области взлетели цены на бензин, а в поле нашли куски беспилотника
9 августа, 16:25
В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском
4 июля, 10:36
В Ростове полиция задержала рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова
12 июня, 09:23
В Ростове под снос попали два дореволюционных дома в районе ипподрома
Два небольших здания дореволюционной постройки начали сносить в Ростове в районе ипподрома, сообщает движение «Мой Фасад».
10 марта, 05:35
2023
«Прям жесть, все разрушено»: жители Таганрога рассказали, как произошел взрыв 28 июля
29 июля 2023, 12:54

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