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Сентябрь
В Ростове-на-Дону в пряниках от «Золотого колоса» нашли куски резины
19 сентября, 09:20
Июнь
Кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе
Жительница Ростова-на-Дону купила в магазине хлеб и нашла в нем инородный предмет, сообщила она в соцсетях.
13 июня, 05:01
Ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге
Житель Ростова-на-Дону, который пробил колесо на плохой дороге, теперь судится с «РостовАвтоДором», сообщает Telegram-канал Don_Mash.
3 июня, 14:18
Январь
В фастфуде нашли частицы микропластика, вызывающего рак
13 января, 12:50
Ноябрь 2023
Юрист Габович сообщил о важных законах декабря, которые изменят жизнь в Ростове
30 ноября 2023, 11:31

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