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Парикмахер Еременко предупредил о резком росте цен на мужские стрижки в Ростове
28 ноября, 07:35
Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видео
30 октября, 09:02
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
29 февраля, 15:31
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.
18 января, 09:47
2023
Ростовчане нашли рейсовый автобус с отверстием в полу
По Ростову-на-Дону курсирует автобус, в котором есть отверстие в полу, сообщили пассажиры в соцсетях.
18 июля 2023, 04:54
Автобусы в Ростове-на-Дону массово выезжают на линию без кондиционеров
В Ростове-на-Дону во время проверок выявили несколько фактов отсутствия кондиционеров в автобусах, сообщили в городской администрации.
5 июля 2023, 08:45

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