Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 05:02
Они пожаловались на автобус №35, где в полу есть вырезанный фрагмент возле одного из сидений. И во время поездки здесь видно асфальт.
«Вместо кондиционера наделили вентилируемым отверстием в полу», — написал автор. Пользователи в комментариях заявили, что подобный транспорт не должен находиться на линии.
«Механик, скорее всего, забыл на место крышку поставить, а водитель не стал осматривать салон. Пассажирам надо было сказать ему», — пишут ростовчане.
«Техника безопасности превыше всего», — прокомментировали горожане.
Ранее ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером