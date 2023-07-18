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Published Сегодня, 04:54

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Ростовчане нашли рейсовый автобус с отверстием в полу

18 июля 2023, 04:54
Фото: 1MI
По Ростову-на-Дону курсирует автобус, в котором есть отверстие в полу, сообщили пассажиры в соцсетях.

Они пожаловались на автобус №35, где в полу есть вырезанный фрагмент возле одного из сидений. И во время поездки здесь видно асфальт.

«Вместо кондиционера наделили вентилируемым отверстием в полу», — написал автор. Пользователи в комментариях заявили, что подобный транспорт не должен находиться на линии.

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«Механик, скорее всего, забыл на место крышку поставить, а водитель не стал осматривать салон. Пассажирам надо было сказать ему», — пишут ростовчане.

«Техника безопасности превыше всего», — прокомментировали горожане.

Ранее ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером

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