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Штамм XEC

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29 сентября
Итоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19
29 сентября, 18:27
26 сентября
Власти сообщили о вероятности введения масочного режима на Дону из-за COVID-19 XEC
26 сентября, 07:11
25 сентября
Итоги среды: новый штамм ковида угрожает жителям Дона, а в Минспорта нашли взяточницу
25 сентября, 17:12
В поликлинике Ростова рассказали, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ
25 сентября, 11:05
Очень контагиозный: врач предупредил об опасности штамма коронавируса XEC в Ростове
25 сентября, 07:58

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