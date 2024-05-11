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Май
В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи
БСМП Ростова-на-Дону объявила конкурс на приобретение 46 автомобилей скорой помощи, сообщается на сайте госзакупок.
11 мая, 07:37
Октябрь 2023
Пытавшегося перебежать дорогу бомжа сбили в Ростовской области
10 октября 2023, 05:50
Сентябрь 2023
СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону во вторник, 26 сентября, провели эвакуацию в школе №53, сообщает 1Rnd.
26 сентября 2023, 09:53
Август 2023
Упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области
21 августа 2023, 12:23
Июль 2023
Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в аквапарке «Осьминожек» погиб маленький ребенок и теперь очевидцы рассказали, как это произошло, пишут СМИ.
27 июля 2023, 07:57

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