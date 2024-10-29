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Скутер

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Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера
29 октября, 12:05
Водители встали в огромной пробке на М-4 «Дон» под Ростовом из-за ремонта дороги
В Аксайском районе Ростовской области автомобилисты стоят в огромном заторе, актуальная дорожная ситуация обозначена в навигаторе сервиса «Яндекс. Карты».
30 сентября, 07:35
В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину
28 июля, 12:37
2023
Школьник за рулем протаранил столб и погиб в Ростовской области
21 октября 2023, 05:25
Севший за руль школьник попал в аварию в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария с участием подростка, который управлял скутером, сообщили в региональном УГИБДД.
15 июля 2023, 06:26

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