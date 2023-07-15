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Севший за руль школьник попал в аварию в Ростовской области

15 июля 2023, 06:26
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария с участием подростка, который управлял скутером, сообщили в региональном УГИБДД.

На улице Центральной в станице Николаевской водитель автомобиля «Опель Астра» не пропустила мопед, который двигался по главной дороге. Это привело к столкновению транспорта.

«В результате пострадал 16-летний водитель мопеда, который не имел права управлять транспортом. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», — сказано в сообщении.

Эвакуатор спровоцировал массовое ДТП в Новочеркасске днем 13 июля
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Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее эвакуатор спровоцировал массовое ДТП в Новочеркасске днем 13 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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