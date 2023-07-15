Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
На улице Центральной в станице Николаевской водитель автомобиля «Опель Астра» не пропустила мопед, который двигался по главной дороге. Это привело к столкновению транспорта.
«В результате пострадал 16-летний водитель мопеда, который не имел права управлять транспортом. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», — сказано в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее эвакуатор спровоцировал массовое ДТП в Новочеркасске днем 13 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.