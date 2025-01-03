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Снаряд

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2025
Фугасную авиабомбу весом с медведя взорвали пиротехники из Ростовской области
3 января, 09:27
2024
Фугасную авиабомбу уничтожили в Ростовской области
10 сентября 2024, 09:16
Артиллерийский снаряд нашли в стене дома с детсадом в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время ремонтных работ в стене дома нашли снаряд, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
21 мая 2024, 14:01
2023
В Ростовской области рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы
В Ростовской области рыбак в реке Северский Донец обнаружил боеприпас, сообщают СМИ.
2 октября 2023, 06:37
Стало известно о найденном снаряде после взрыва в Таганроге днем 28 июля
В Таганроге обнаружили похожий на снаряд предмет после прогремевшего взрыва в центре города, сообщает Telegram-канал Shot.
28 июля 2023, 13:54
Улицу оцепили в донском хуторе из-за найденной мины
В хуторе Большой Лог Ростовской области оцепили одну из улиц из-за обнаруженной мины, сообщают СМИ.
7 июня 2023, 13:03

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