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Соцобъекты

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Стало известно, сколько домов в Ростове готовы к отопительному сезону
К отопительному сезону подготовили более 90% многоквартирных домов Ростова, сообщил глава администрации города в своем telegram-канале 17 сентября.
17 сентября, 19:45
Донской губернатор Голубев предложил изымать земли для застройки
Глава Ростовской области Василий Голубев высказал инициативу разрешить изымать землю для дальнейшего строительства, сообщили в правительстве региона.
8 августа, 13:34
2023
Власти рассказали, сколько человек смогут вместить укрытия в Ростове-на-Дону
11 ноября 2023, 06:54
Власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области
12 октября 2023, 10:52
В шахтерских территориях Ростовской области отремонтируют 49 соцобъектов
В Ростовской области рассмотрят вопрос капремонта 49 соцобъектов в шахтерских территориях, сообщили в правительстве региона.
25 июля 2023, 12:14

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