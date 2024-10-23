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Сезон охоты на лисиц и корсаков стартует в Ростовской области 2 ноября
23 октября, 13:12
Сентябрь
Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском
Сухая растительность вдоль дороги к станице Романовской выгорела на площади 50 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
3 сентября, 06:09
Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту
Из-за сильного ветра площадь степного пожара у станицы Романовской в Волгодонском районе увеличилась втрое, сообщает региональное ГУ МЧС.
2 сентября, 19:32
Страшные кадры степного пожара у химзавода под Волгодонском попали на видео
2 сентября, 18:49
Степь полыхает на большой площади у химзавода под Волгодонском
Пламя уничтожает степь в станице Романовской под Волгодонском, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
2 сентября, 18:29

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