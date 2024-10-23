Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском

Сухая растительность вдоль дороги к станице Романовской выгорела на площади 50 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.