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У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.
31 октября, 07:49
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
9 октября, 08:25
«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове
19 сентября, 12:47
2023
В Ростовской области водитель Nissan протаранил столб, а после пошел домой
5 августа 2023, 09:19

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