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Трупы

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Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова
4 августа, 15:17
Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове
Накануне в Ростове-на-Дону произошел пожар. Огонь охватил мебельный цех. Стало известно, что на месте возгорания нашли останки трех человек, сообщает региональное МЧС.
19 июля, 09:48
Под Азовом обнаружили кладбище с гниющими тушами животных
11 июля, 09:53
2023
В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины
28 ноября 2023, 07:27
Десятки трупов голубей обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки массово погибают птицы, сообщили местные жители в соцсетях.
31 июля 2023, 13:17

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