Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове

Накануне в Ростове-на-Дону произошел пожар. Огонь охватил мебельный цех. Стало известно, что на месте возгорания нашли останки трех человек, сообщает региональное МЧС.