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Цены на авто в Ростовской области

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Сентябрь
Цены на машины в Ростове почти догнали квартиры
19 сентября, 12:29
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
13 сентября, 11:04
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
В Ростове-на-Дону за один месяц выросла стоимость на новые и поддержанные автомобили, сообщает «Авто.ру».
5 сентября, 12:42
В Ростове-на-Дону резко подешевели новые автомобили
5 сентября, 11:21
Июль
В Ростовской области резко упали цены на автомобили. Что можно купить за миллион?
7 июля, 17:32
Апрель
Жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до 1 млн рублей
11 апреля, 11:24

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