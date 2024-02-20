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Улица Московская

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Февраль
В Ростове запретят движение транспорта у Центрального рынка с 27 февраля
20 февраля, 16:58
Ноябрь 2023
В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»
11 ноября 2023, 13:58
Август 2023
Движение ограничат на Привокзальной площади в Ростове с 21 августа
2 августа 2023, 13:29
В Ростове автобусы изменили схему передвижения из-за работ на улице Московской
2 августа 2023, 05:18
Июль 2023
В историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа
В Ростове-на-Дону в четверг, 27 июля, ограничили движение в части улицы Московской, сообщили в городской администрации.
27 июля 2023, 08:43

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