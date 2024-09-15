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Управление ГО и ЧС Ростова

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2024
Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу
15 сентября 2024, 15:49
В Ростове спасли жизнь мужчины, пытавшегося выброситься с балкона третьего этажа
26 марта 2024, 13:12
2023
Штормовой ветер с гололедом ожидаются в Ростове с 9 по 11 декабря
8 декабря 2023, 15:32
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
25 ноября 2023, 07:24
Мужчина рухнул на бетонную плиту в реке Темерник в Ростове
Мужчина едва не погиб, упав на бетонную трубу в русле реки Темерник в Ростове, рассказали в управление по делам ГО и ЧС города.
23 июня 2023, 15:43

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