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Урожай клубники

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2024
На рынках Ростова пояснили, почему килограмм черешни этим летом стоит 1000 рублей
7 июня 2024, 10:13
Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику
4 июня 2024, 17:26
Фермер предсказал резкое падение цен на клубнику в Ростове
21 мая 2024, 16:17
2023
«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни
Жители Ростовской области заметили, что деревья вишни в этом году дают мизерный урожай.
13 июня 2023, 07:33
Фермеры дали прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в этом году зреет небывалый урожай клубники, сообщили фермеры.
24 мая 2023, 07:30

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