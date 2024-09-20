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Виновность

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2024
Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора
Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб 12-летний мальчик. Детали ДТП сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
20 сентября, 07:35
Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о попытке изнасилования девочки-подростка в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Следком России.
20 сентября, 04:56
2023
Расстрелявший собутыльника житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии
В Ростовской области огласили приговор жителю Шахт, который расстрелял знакомого, сообщили в региональном УСКР.
14 августа 2023, 14:18
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44

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