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Виза

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2024
Пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой
Воспитанница Волгодонской детской школы олимпийского резерва № 2 Юлия Ефремова может не попасть на Олимпиаду в Париже, сообщает «Матч ТВ».
18 июня 2024, 09:33
Страна НАТО начнет выдавать шенгенские визы в Ростове
28 марта 2024, 06:11
2023
Ростовчане не могут оформить визы в ЕС из-за заведомо невыполнимых требований
Жители Ростова-на-Дону могут столкнуться с проблемами при оформлении виз в ЕС из-за невыполнимых требований, сообщили в МИДе РФ.
16 января 2023, 06:50

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