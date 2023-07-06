rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Изображение материала

Появилось новое место пересечения пешеходами границы Ростовской области и ЛНР

6 июля 2023, 06:48
Фото: 1MI
Появилось новое место пересечения границы Ростовской области и ЛНР
В поселке Чертково Ростовской области стал доступен переход, по которому можно попасть в населенный пункт Меловой ЛНР, сообщили в Минтранспорта региона.

Добавим, что переход доступен в период с 7 утра до 20 часов вечера. А в марте 2023 года были определены 20 точек, где можно пересечь границу между регионом и ДНР, ЛНР.

КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличил пропускную способность
Узнать подробнее

Для того, чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт РФ, ЛНР, ДНР или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Иностранным гражданам также требуется виза, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.

Ранее КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличил пропускную способность. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличил пропускную способностьВ Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвоеДонские власти выделили на проект капремонта дороги до границы с ДНР 48 млн рублей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Минтранспорта#ЛНР#Чертково#Переход#Граница#Удостоверение#Виза#Паспорт#ДНР#Беженец#Убежище#КПП#Пропускная способность#RostovGazeta
Подпишитесь
Жителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
Вчера, 16:31
Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 07:06
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Сегодня, 05:44
Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона
Сегодня, 05:11
Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
Сегодня, 04:47
Дело об аксайских рынках начнут рассматривать в Ростове 12 июля
Вчера, 17:15