Для того, чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт РФ, ЛНР, ДНР или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Иностранным гражданам также требуется виза, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.