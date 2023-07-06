Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Добавим, что переход доступен в период с 7 утра до 20 часов вечера. А в марте 2023 года были определены 20 точек, где можно пересечь границу между регионом и ДНР, ЛНР.
Для того, чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт РФ, ЛНР, ДНР или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Иностранным гражданам также требуется виза, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.
Ранее КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличил пропускную способность. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.