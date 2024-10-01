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Военнослужащие в Ростовской области

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2024
Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года
В этот осенний призыв в Ростовской области планируют набрать порядка четырёх тысяч солдат, рассказал замгубернатора Вадим Артёмов.
1 октября 2024, 08:30
Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом
8 февраля 2024, 16:31
2023
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
18 декабря 2023, 15:57
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
30 ноября 2023, 15:49
Военнослужащих в Ростовской области частично освободили от уголовной ответственности
21 июня 2023, 14:04

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