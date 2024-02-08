Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом

По словам губернатора, в случае подтопления территорий можно ввести режимы ЧС и повышенной готовности, при этом сделать это раньше того, как ситуация станет критической. По этой причине экстренным службам нужно своевременно и оперативно реагировать на обращения дончан, связанные с подтоплениями.