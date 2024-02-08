Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:37
Во время пресс-конференции 8 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил неудовлетворительное состояние донских дорог, признав, что дожди и иные погодные условия не сильно влияют на общее состояние транспортной инфраструктуры.
Василия Голубев заявил, что поддерживает мнение ростовчан о том, что на сегодняшний день дороги в Ростовской области действительно оставляют желать лучшего, наиболее заметные и неблагоприятные изменения состояния трасс стали фиксировать в последние месяцы.
По словам губернатора, если непогода и влияет на состояние дорог, то она вовсе не является первопричиной проблем. Василий Голубев призвали муниципальные власти пользоваться благоприятными погодными условиями, чтобы оперативно ремонтировать дорожное полотно.
Городу» нужно бегать, не ходить, а бегать», — заметил Василий Голубев, комментируя состояние дорог в Ростове-на-Дону в частности.
Еще одним проблемным вопросом в Ростовской области стало возможность подтопления территорий региона будущей весной.
Во время пресс-конференции Василий Голубев обратил внимание, что после аномальных снегопадов следует ожидать большое количество воды, которое возникнет после таяния льда и снега. Хотя сейчас значительная часть осадков уже растаяла, весной, согласно долгосрочному прогнозу, Ростовскую область накроет снегом.
«Но к нам придет снег с северной стороны, это произойдет с 1 по 10 мая[прим. редакции — возможно имелся ввиду март]. После аномального снега в Подмосковье вода может прийти сюда, и нам нужно к этому готовиться», — добавил Василий Голубев.
По словам губернатора, в случае подтопления территорий можно ввести режимы ЧС и повышенной готовности, при этом сделать это раньше того, как ситуация станет критической. По этой причине экстренным службам нужно своевременно и оперативно реагировать на обращения дончан, связанные с подтоплениями.
Главной новостью дня стало откровение губернатора Ростовской области Василия Голубева о том, насколько тесно власти сотрудничают с военными.
Глава донского правительства рассказал, что ему ежедневно приходится обращать внимание на вопросы безопасности региона. Василий Голубев объявил, что каждый слушает доклады о происшествиях и возможных ЧС, кроме того, власти Ростовской области находятся в постоянном контакте с военными, в том числе теми, кто отвечают за работу ПВО.
«Собственно, полностью обладаем ситуацией, что и кто сделал. Мы не закончили эту работу, и она находится, мне кажется, в хорошей стадии развития», — в заключение добавил губернатор Голубев.