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Вражеский дрон

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Октябрь
Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов
21 октября, 15:46
Июль
Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области
3 июля, 19:17
Июнь
Ростовской области угрожают вражеские ракеты и полчища саранчи
7 июня, 15:53
Апрель
Ростовская область может подвергнуться новой массированной атаке беспилотников
10 апреля, 07:04
Военкор Разин заявил о перехвате вражеского дрона-разведчика в Ростовской области
Над Ростовской областью пролетел вражеский разведывательный беспилотник, сообщил в Telegram военкор Владимир Разин.
8 апреля, 11:18

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