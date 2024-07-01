rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Загадка

Выбрать дату
Июль
В Ростовской области при загадочных обстоятельствах умер спортивный активист
1 июля, 12:31
Январь
«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января
10 января, 06:25
Август 2023
Стало известно о пропаже разоблачавшего блогеров-миллионников ростовчанина
В Москве идет розыск 35-летнего ростовчанина Семена Бойко, о котором нет информации с 27 июля, сообщили поисковики.
1 августа 2023, 11:19
Июль 2023
Неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили установленный на набережной туалет и выбили дверь, сообщили горожане в соцсетях.
15 июля 2023, 05:37
«Передумали умирать?»: крышку гроба выбросили на мусорку в Новошахтинске
Жителей Новошахтинска удивила выброшенная возле мусорных контейнеров крышка гроба, сообщили они в соцсетях.
14 июля 2023, 06:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика