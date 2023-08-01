Все началось с опубликованного им на Youtube видео, где он рассказал, что потерял несколько миллионов рублей, вкладывая деньги в различные проекты. В частности, он заявил, что якобы сотрудничал с ресурсами коуча Аяза Шабутдинова и в итоге остался без денег. Но официальной информации об этом нет, она уточняется.