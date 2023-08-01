Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Все началось с опубликованного им на Youtube видео, где он рассказал, что потерял несколько миллионов рублей, вкладывая деньги в различные проекты. В частности, он заявил, что якобы сотрудничал с ресурсами коуча Аяза Шабутдинова и в итоге остался без денег. Но официальной информации об этом нет, она уточняется.
Бойко на видео заявляет, что потерял пять миллионов рублей своих и у него остались долги на такую же сумму.
Ролик опубликовали 27 июля, а после друзья Бойко забили тревогу из-за его пропажи. В Telegram создали специальную группу, где неравнодушные помогают в поисках мужчины и просят остальных писать заявления в полицию.
Где сейчас может находиться Бойко, остается загадкой.
Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля.