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Стало известно о пропаже разоблачавшего блогеров-миллионников ростовчанина

1 августа 2023, 11:19
Фото: Страница Семена Бойко в vk.com
Стало известно о пропаже разоблачавшего блогеров ростовчанина
В Москве идет розыск 35-летнего ростовчанина Семена Бойко, о котором нет информации с 27 июля, сообщили поисковики.

Все началось с опубликованного им на Youtube видео, где он рассказал, что потерял несколько миллионов рублей, вкладывая деньги в различные проекты. В частности, он заявил, что якобы сотрудничал с ресурсами коуча Аяза Шабутдинова и в итоге остался без денег. Но официальной информации об этом нет, она уточняется.

Бойко на видео заявляет, что потерял пять миллионов рублей своих и у него остались долги на такую же сумму.

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В частности, он заявил, что якобы сотрудничал с ресурсами коуча Аяза Шабутдинова и в итоге остался без денег. В частности, он заявил, что якобы сотрудничал с ресурсами коуча Аяза Шабутдинова и в итоге остался без денег.
В частности, он заявил, что якобы сотрудничал с ресурсами коуча Аяза Шабутдинова и в итоге остался без денег.
Фото: Страница Семена Бойко в vk.com

Ролик опубликовали 27 июля, а после друзья Бойко забили тревогу из-за его пропажи. В Telegram создали специальную группу, где неравнодушные помогают в поисках мужчины и просят остальных писать заявления в полицию.

Где сейчас может находиться Бойко, остается загадкой.

Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля.

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