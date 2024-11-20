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Загранпаспорт

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2024
Ростовчанам перечислили отметки, которые должны быть в паспорте
В главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, какие обязательные отметки должны быть в паспортах россиян, в том числе у жителей Ростовской области.
20 ноября, 06:24
«Попробуйте позже»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта
2 февраля, 08:46
Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону
В России могут ввести нововведения, по которым гостиницы, в том числе в Ростовской области, смогут заселять по биометрическим данным, следует из документа правительства РФ.
23 января, 11:24
2023
МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт
2 декабря 2023, 15:09
Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол
Депутаты одобрили изменения в законодательство и запретили смену пола в России, в том числе Ростовской области, сообщили в Госдуме.
14 июля 2023, 08:28
2022
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Ограничений по получению загранпаспорта внутри России сегодня нет, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.
11 октября 2022, 11:58

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