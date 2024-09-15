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Затмение Луны

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Последнее в году затмение Луны увидят жители Ростовской области 18 сентября
Затмение Луны в сочетании с суперлунием смогут увидеть жители Ростовской области в сентябре, сообщает московский планетарий.
15 сентября 2024, 07:38
2023
Памятник Стачке и балкон: откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября
Напомним, затмение кровавой луны можно будет наблюдать в небе над Ростовской областью 28 октября
28 октября 2023, 11:40
Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября
26 октября 2023, 17:49
Жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября
В Ростовской области ожидается кровавое затмение полной луны, об этом сообщили СМИ.
25 октября 2023, 08:57
Полутеневое затмение Луны жители Ростова смогут увидеть поздним вечером 5 мая
Жители Ростова-на-Дону смогут увидеть полутеневое затмение Луны, которое произойдет 5 мая в вечернем небе, когда тень Земли упадет на Луну.
2 мая 2023, 20:42

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