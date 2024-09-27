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Затруднено движение

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2024
В Ростове-на-Дону образовалась пробка из-за ДТП с электробусом на Шеболдаева
27 сентября, 15:20
Многокилометровый затор сковал движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Многокилометровые пробки образовались на трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
11 августа, 13:20
Стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове
23 июня, 11:05
Огромная пробка парализовала движение в Ростове на Вавилова
В Ростове-на-Дону по улице Вавилова образовалась пробка. Она растянулась более, чем на километр и сохраняется уже несколько часов, информирует сервис Яндекс.Карты.
30 мая, 12:29
2023
Ремонт парализовал движение на Ворошиловском в Ростове-на-Дону 11 июля
В Ростове-на-Дону из-за ремонтных работ сильно затруднено движение на Ворошиловском проспекте, следует из данных онлайн-карт.
11 июля 2023, 05:55

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