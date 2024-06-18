Завод БПЛА

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника

В Азове тушат резервуары с нефтепродуктами после атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев. ГУ МЧС России по Ростовской области полелилось видео о тушении пожара.