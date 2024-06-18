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Завод БПЛА

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Июнь
Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
В Азове тушат резервуары с нефтепродуктами после атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев. ГУ МЧС России по Ростовской области полелилось видео о тушении пожара.
18 июня, 04:27
Май
В Ростовскую область хотят массово поставлять китайские дроны
Ростовская область может стать главным рынком сбыта китайских дронов, производством которых займутся в Краснодарском крае, пишет «Коммерсант Кубань-Черноморье».
1 мая, 17:31
Март
Крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области в 2024-м
Открытие пяти крупных заводов в Ростовской области ожидается до конца 2024 года, заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире телепрограммы «О главном».
17 марта, 06:47
Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге
Жители Таганрога показали обломки сбитого российской системой ПВО украинского беспилотника, которые упали на улице города, кадры появились в Сети.
9 марта, 03:04
Июль 2023
Стало известно, какой ЖК построят на выезде из Ростова-на-Дону
На выезде из Ростова-на-Дону планируют построить 10 многоквартирных домов, сообщают СМИ.
11 июля 2023, 09:57

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